Маркиньос о Доннарумме: «Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Джанлуиджи провел невероятный сезон, если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его»
«ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа в Удине. Джанлуиджи может покинуть парижский клуб этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.
Главный тренер парижан Луис Энрике заявил: «Джанлуиджи – один из лучших в мире, а как человек даже лучше. Это мое трудное решение, оно связано с тем, какой вратарь нужен моей команде».
«Это всегда тяжело. С тех пор, как я здесь, другие игроки, даже ключевые, тоже сталкивались с этим. И им пришлось уйти в конце трансферного окна.
Таков футбол. Как игрок ты должен полностью отдаваться клубу до последней минуты. Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Все уйдут, включая меня.
Если Доннарумма останется, мы встретим его с распростертыми объятиями. Он провел невероятный сезон. Если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его.
Джанлуиджи – отличный товарищ, замечательный человек. Но жизнь клуба продолжается, и пока ты здесь, нужно отдавать все силы», – сказал бразильский защитник Маркиньос, играющий за клуб с 2013 года.
