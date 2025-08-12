Маркиньос о Доннарумме: «Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Джанлуиджи провел невероятный сезон, если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос озвучил мнение о ситуации Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма », который пройдет 13 августа в Удине. Джанлуиджи может покинуть парижский клуб этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.

Главный тренер парижан Луис Энрике заявил : «Джанлуиджи – один из лучших в мире, а как человек даже лучше. Это мое трудное решение, оно связано с тем, какой вратарь нужен моей команде».

«Это всегда тяжело. С тех пор, как я здесь, другие игроки, даже ключевые, тоже сталкивались с этим. И им пришлось уйти в конце трансферного окна.

Таков футбол. Как игрок ты должен полностью отдаваться клубу до последней минуты. Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Все уйдут, включая меня.

Если Доннарумма останется, мы встретим его с распростертыми объятиями. Он провел невероятный сезон. Если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его.

Джанлуиджи – отличный товарищ, замечательный человек. Но жизнь клуба продолжается, и пока ты здесь, нужно отдавать все силы», – сказал бразильский защитник Маркиньос , играющий за клуб с 2013 года.

