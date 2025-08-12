У «Фенербахче» Моуринью 1-я победа в 4 последних матчах в квалификации ЛЧ – 5:2 с «Фейеноордом». Турки сыграют с победителем пары «Бенфика» – «Ницца» на последнем этапе отбора
«Фенербахче» прервал неудачную серию в квалификации Лиги чемпионов.
Команда Жозе Моуринью разгромила «Фейеноорд» (5:2) в ответном матче, уступив 1:2 в первом. Стамбульцы вышли на последний этап отбора и встретятся с «Бенфикой» или «Ниццей».
В общей сложности под руководством португальца «Фенербахче» принял участие в шести квалификационных матчах. В 2024-м он дважды обыграл «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетел от «Лилля» (1:2, 1:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
