«Ливерпуль» согласовал контракт с Гехи. Трансфер защитника «Пэлас» за 35 млн фунтов может быть оформлен в ближайшее время (Фабрицио Романо)
«Ливерпуль» договорился с Марком Гехи.
Ранее стало известно, что мерсисайдцы начали переговоры о трансфере защитника «Кристал Пэлас».
По информации Фабрицио Романо, «красные» уже согласовали условия личного контракта с игроком. В данный момент они обсуждают с «орлами» трансфер за 35 миллионов фунтов с учетом бонусов. Сделка может быть заключена в ближайшее время.
«Ливерпулю» также интересен Джованни Леони из «Пармы». Англичане заинтересованы в подписании обоих защитников, а не одного из них.
