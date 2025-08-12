«Ливерпуль» согласовал контракт с Гехи. Трансфер защитника «Пэлас» за 35 млн фунтов может быть оформлен в ближайшее время (Фабрицио Романо)

«Ливерпуль» договорился с Марком Гехи.

Ранее стало известно , что мерсисайдцы начали переговоры о трансфере защитника «Кристал Пэлас ».

По информации Фабрицио Романо, «красные» уже согласовали условия личного контракта с игроком. В данный момент они обсуждают с «орлами» трансфер за 35 миллионов фунтов с учетом бонусов. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

«Ливерпулю» также интересен Джованни Леони из «Пармы». Англичане заинтересованы в подписании обоих защитников, а не одного из них.