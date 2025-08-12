Медведев считает справедливой отмену гола Даку «Зениту»: «Игра рукой очевидна»
Александр Медведев считает, что гол «Рубина» в ворота «Зенита» был отменен верно.
Петербургская команда обыграла казанскую со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. На 61-й минуте нападающий казанцев «Рубина» Мирлинд Даку поразил ворота соперника, но судья Сергей Чебан после повтора отменил гол. Арбитр объявил, что Егор Тесленко подыграл себе рукой по ходу атаки.
«Игра рукой очевидна, поэтому гол справедливо отменен.
Шилов признан в раздевалке лучшим игроком матча из тройки с Кассьеррой и Глушенковым», – сказал председатель правления «Зенита».
Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»
