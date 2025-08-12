Медведев считает справедливой отмену гола Даку «Зениту»: «Игра рукой очевидна»

Александр Медведев считает, что гол «Рубина» в ворота «Зенита» был отменен верно.

Петербургская команда обыграла казанскую со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. На 61-й минуте нападающий казанцев «Рубина » Мирлинд Даку поразил ворота соперника, но судья Сергей Чебан после повтора отменил гол . Арбитр объявил, что Егор Тесленко подыграл себе рукой по ходу атаки.

«Игра рукой очевидна, поэтому гол справедливо отменен.

Шилов признан в раздевалке лучшим игроком матча из тройки с Кассьеррой и Глушенковым », – сказал председатель правления «Зенита».

