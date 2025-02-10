Месси презентовал новую домашнюю форму «Интер Майами». Она выполнена в розовых тонах в полоску
Лионель Месси презентовал новую форму «Интер Майами» на домашние матчи.
Отмечается, что в этой форме команда будет играть два ближайших сезона.
В нижнем углу футболки вышит символ Майами в виде буква «M», а на задней стороне выреза горловины содержится надпись Freedom to Dream («Свобода мечтать»).
«Новый комплект от adidas выполнен в светло- и легко-розовых тонах с изящными черными акцентами», – также говорится в пресс-релизе клуба.
Фото: x.com/InterMiamiCF
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Интер Майами»
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