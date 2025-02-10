Месси презентовал новую домашнюю форму «Интер Майами». Она выполнена в розовых тонах в полоску

Лионель Месси презентовал новую форму «Интер Майами» на домашние матчи.

Отмечается, что в этой форме команда будет играть два ближайших сезона.

В нижнем углу футболки вышит символ Майами в виде буква «M», а на задней стороне выреза горловины содержится надпись Freedom to Dream («Свобода мечтать»).

«Новый комплект от adidas выполнен в светло- и легко-розовых тонах с изящными черными акцентами», – также говорится в пресс-релизе клуба.

Фото: x.com/InterMiamiCF

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