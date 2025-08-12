  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шилов о голе в дебюте за «Зенит»: «Партнеры сказали работать дальше. Мы фавориты со «Спартаком»? 100%»
17

Шилов о голе в дебюте за «Зенит»: «Партнеры сказали работать дальше. Мы фавориты со «Спартаком»? 100%»

Вадим Шилов рассказал о ярком дебюте за «Зенит» и матче со «Спартаком».

17-летний вингер провел первый матч за «Зенит» – против «Рубина» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Шилов выел на замену на 66-й минуте, на 75-й заработал пенальти, с которого его команда удвоила преимущество в счете, а на 83-й забил первый гол за клуб из Санкт-Петербурга.

– Какие эмоции были, когда выходили на поле и когда забили?

– Немного нервничал. Когда вышел на поле, отпустил ситуацию. Когда забил, вы сами видели эмоции.

– Вираж скандировал вашу фамилию. Какие чувства испытывали?

– Самые лучшие. Спасибо болельщикам.

– Говорили, что сыграете со «Спартаком»?

– Нет, ничего не говорили.

– Горшков сказал, что вы просили пробить пенальти. Как решили?

– Почему нет? Хотелось забить первый гол. Попросил. Но счет был скользким.

– Что сказал Сергей Семак после игры?

– Если честно, не встречался с ним после игры. Партнеры сказали работать дальше.

– Впереди у «Зенита» матч со «Спартаком». Эта кубковая победа исправит вектор настроения?

– Думаю, да. Выиграли и прервали неудачную серию. Будет хороший матч. «Зенит» выложится на 100%.

– «Зенит» фаворит?

– Это 100%, – сказал Шилов.

Кто выиграет Суперкубок Европы?2703 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoВадим Шилов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoРубин
logoFONBET Кубок России
logoСергей Семак
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»
12сегодня, 18:35
Семак о 3:0 с «Рубином»: «Первый тайм был хорошим по качеству, не хватало только моментов. По второму осталось двоякое впечатление»
17сегодня, 18:12
«Зенит» держал 22-ю крупную победу в Кубке России. Больше только у «Спартака» – 23
5сегодня, 17:59
«Зенит» одержал первую крупную победу в новом сезоне. Год назад их было уже 4
41сегодня, 17:35
17-летний Шилов в дебютной игре за «Зенит» забил и заработал пенальти. Вингер вышел на 66-й минуте в матче Кубка России с «Рубином»
76сегодня, 17:28Фото
Главные новости
«Спартак» на 87-й пропустил с пенальти за удар Солари ногой в грудь защитнику «Махачкалы» Сундукову
3 минуты назадФото
У Заболотного 0 голов в 5 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление
78 минут назад
«Спартак» проигрывает дома «Динамо» Махачкала – 0:1, Агаларов забил на 87-й с пенальти. Онлайн-трансляция
1188 минут назадLive
⚡️ Доннарумма уходит из «ПСЖ»: «Кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды. Я разочарован и подавлен. Надеюсь, смогу попрощаться на «Парк-де-Пренс»
3019 минут назад
Энрике о «Золотом мяче»: «Задача «ПСЖ» – показать, что звезда – это команда. Именно это мы и сделали в прошлом сезоне. Индивидуальные награды – не наша цель»
219 минут назад
Магуайр включил Роналду, Бруну, Стоунза, Мареза и Погба в команду для игры 5 на 5: «Поль здорово играл за «МЮ», но его разносили, если он не был лучшим в матче»
429 минут назад
«Ливерпуль» согласовал контракт с Гехи. Трансфер защитника «Пэлас» за 35 млн фунтов может быть оформлен в ближайшее время (Фабрицио Романо)
3442 минуты назад
«Поведение Станковича позорит «Спартак». Вспоминаем Старостина, Бескова, Романцева – а это что такое? Не знаю, как руководство выбирает таких тренеров, это же катастрофа!» Белоус о красно-белых
1444 минуты назад
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Кайрат» в гостях у «Слована», «Динамо» Киев проиграло «Пафосу», «Карабах» забил 5 голов «Шкендия-79»
9946 минут назадLive
Челестини – игрокам ЦСКА после поражения от «Акрона»: «Надо было 4:0 выиграть. Можно было их прибивать. Мы же сами видим, что нам все под силу, надо только забивать моменты»
11сегодня, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Витцель перешел в «Жирону». Контракт экс-игрока «Атлетико» и «Зенита» – по схеме «1+1»
119 минут назадФото
«Бавария» может подписать Нкунку из «Челси», если не вернется к кандидатуре Вольтемаде
428 минут назад
«Зенит» проведет товарищеский матч со «Сьоном» 6 сентября в Санкт-Петербурге
431 минуту назад
Товарищеские матчи. «Бавария» обыграла «Грассхоппер», «Реал» разгромил «Тироль», «Интер» играет с «Монцей»
2443 минуты назадLive
Маркиньос о Доннарумме: «Игроки приходят и уходят, а клуб остается. Джанлуиджи провел невероятный сезон, если ему придется уйти, мы от всего сердца поблагодарим его»
346 минут назад
У «Фенербахче» Моуринью 1-я победа в 4 последних матчах в квалификации ЛЧ – 5:2 с «Фейеноордом». Турки сыграют с победителем пары «Бенфика» – «Ницца» на последнем этапе отбора
546 минут назад
Медведев считает справедливой отмену гола Даку «Зениту»: «Игра рукой очевидна»
1055 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» играет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
258 минут назадLive
Рахимов об отмене гола в матче с «Зенитом»: «Не совсем понял решение. Откуда начинается рука? Тесленко играл плечом»
12сегодня, 18:35
Дзофф о претензиях к игре Доннаруммы ногами: «Это отговорки, главное – умение отбивать мяч. Победа «ПСЖ» в ЛЧ – во многом заслуга Джанлуиджи. Не понимаю, что происходит»
6сегодня, 18:30