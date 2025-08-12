Шилов о голе в дебюте за «Зенит»: «Партнеры сказали работать дальше. Мы фавориты со «Спартаком»? 100%»

Вадим Шилов рассказал о ярком дебюте за «Зенит» и матче со «Спартаком».

17-летний вингер провел первый матч за «Зенит» – против «Рубина » (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Шилов выел на замену на 66-й минуте, на 75-й заработал пенальти , с которого его команда удвоила преимущество в счете, а на 83-й забил первый гол за клуб из Санкт-Петербурга.

– Какие эмоции были, когда выходили на поле и когда забили?

– Немного нервничал. Когда вышел на поле, отпустил ситуацию. Когда забил, вы сами видели эмоции.

– Вираж скандировал вашу фамилию. Какие чувства испытывали?

– Самые лучшие. Спасибо болельщикам.

– Говорили, что сыграете со «Спартаком»?

– Нет, ничего не говорили.

– Горшков сказал, что вы просили пробить пенальти. Как решили?

– Почему нет? Хотелось забить первый гол. Попросил. Но счет был скользким.

– Что сказал Сергей Семак после игры?

– Если честно, не встречался с ним после игры. Партнеры сказали работать дальше.

– Впереди у «Зенита» матч со «Спартаком». Эта кубковая победа исправит вектор настроения?

– Думаю, да. Выиграли и прервали неудачную серию. Будет хороший матч. «Зенит» выложится на 100%.

– «Зенит» фаворит?

– Это 100%, – сказал Шилов.