Шилов о голе в дебюте за «Зенит»: «Партнеры сказали работать дальше. Мы фавориты со «Спартаком»? 100%»
17-летний вингер провел первый матч за «Зенит» – против «Рубина» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Шилов выел на замену на 66-й минуте, на 75-й заработал пенальти, с которого его команда удвоила преимущество в счете, а на 83-й забил первый гол за клуб из Санкт-Петербурга.
– Какие эмоции были, когда выходили на поле и когда забили?
– Немного нервничал. Когда вышел на поле, отпустил ситуацию. Когда забил, вы сами видели эмоции.
– Вираж скандировал вашу фамилию. Какие чувства испытывали?
– Самые лучшие. Спасибо болельщикам.
– Говорили, что сыграете со «Спартаком»?
– Нет, ничего не говорили.
– Горшков сказал, что вы просили пробить пенальти. Как решили?
– Почему нет? Хотелось забить первый гол. Попросил. Но счет был скользким.
– Что сказал Сергей Семак после игры?
– Если честно, не встречался с ним после игры. Партнеры сказали работать дальше.
– Впереди у «Зенита» матч со «Спартаком». Эта кубковая победа исправит вектор настроения?
– Думаю, да. Выиграли и прервали неудачную серию. Будет хороший матч. «Зенит» выложится на 100%.
– «Зенит» фаворит?
– Это 100%, – сказал Шилов.