«Месси – лучший игрок в истории, Салах – прямо сейчас, Кордоба – в РПЛ». Сперцян о футболистах
Эдуард Сперцян назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
В текущем сезоне 24-летний полузащитник «Краснодара» провел 18 матчей в Мир РПЛ, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.
«Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси. Лучший игрок прямо сейчас – Мохамед Салах. Лучший игрок Бундеслиги – Йозуа Киммих. Лучший игрок Ла Лиги – Джуд Беллингем.
Лучший игрок Серии А – Лаутаро Мартинес. Лучший игрок РПЛ – Джон Кордоба. Лучший игрок армянской лиги – Огнен Чанчаревич», – сказал Эдуард Сперцян.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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