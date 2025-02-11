Эдуард Сперцян назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник «Краснодара » провел 18 матчей в Мир РПЛ, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

«Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси . Лучший игрок прямо сейчас – Мохамед Салах . Лучший игрок Бундеслиги – Йозуа Киммих . Лучший игрок Ла Лиги – Джуд Беллингем .

Лучший игрок Серии А – Лаутаро Мартинес . Лучший игрок РПЛ – Джон Кордоба . Лучший игрок армянской лиги – Огнен Чанчаревич », – сказал Эдуард Сперцян .