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Рафинья Диас: «Размер не имеет значения в футболе. Посмотрите на Месси, лучшего игрока мира»

Рафинья Диас рассказал, что для футболиста важнее всего.

Вингер «Барселоны» вспомнил, как пытался попасть в «Гремио» и «Интернасьонал», когда был ребенком.

«Мне сказали, что состав уже полон, что для других игроков места больше нет. Также мне сказали, что я слишком низкий и худой, что я не выдержу интенсивность матчей и тренировок.

Но все это меня мотивировало. Я хотел доказать свою состоятельность, показать, что способен стать профессионалом.

В футболе размер не имеет значения. Посмотрите на Лионеля Месси, которого я считаю лучшим в мире.

Главное – это талант и упорный труд. Я знал, чего хочу, и боролся за это», – сказал вингер «Барселоны» в интервью France Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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