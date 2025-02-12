  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»
11

«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»

«Айнтрахт» мог подписать Криштиану Роналду в 2022 году.

Летом 2022 года португальца, игравшего в тот момент за «Манчестер Юнайтед», предлагали нескольким командам, участвовавшим в еврокубках, включая «Айнтрахт». Представитель правления клуба Бундеслиги Аксель Хелльман подтверждал это.

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше вспомнил подробности ситуации.

«Хелльман пришел ко мне в кабинет и сказал: «Мы можем подписать Роналду». «Вы шутите?» – ответил я.

Но, честно говоря, я даже не читал [предложение о трансфере Роналду]. Нам сразу стало ясно, что это бессмысленно.

Однажды я общался с Фабио Паратичи, бывшим менеджером «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб. Что приходится бронировать другие отели, потому что внимание сильно повышается. Роналду был бы слишком большим [игроком] для «Айнтрахта», – сказал Креше в подкасте Phrasenmaher.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Bulinews
logoКриштиану Роналду
logoАйнтрахт Франкфурт
Маркус Креше
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoбундеслига Германия
Фабио Паратичи
logoсерия А Италия
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жезуш о Роналду: «Пример для подражания, гордость португальцев, у него нет недостатков. Он выиграл все, кроме ЧМ. И до сих пор ничего не выиграл в Саудовской Аравии!»
11сегодня, 07:24
Криштиану Роналду: «Было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной. Если понадоблюсь Португалии перед ЧМ-2026 – буду доступен»
33вчера, 21:04
Фердинанд о том, что Роналду назвал себя самым совершенным футболистом: «Златаном восхищаются за такие слова, а Криштиану называют заносчивым. К нему постоянно проявляют неуважение»
63вчера, 15:30
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» принимает «Баварию», «Монако» играет с «Бенфикой», «Брюгге» одолел «Аталанту»
14445 секунд назадLive
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
45 секунд назадСпецпроект
За касание лица Нильссона судья назначил пенальти в ворота «Аталанты» на 91-й. ВАР подтвердил фол Хина, «Брюгге» забил и выиграл
84 минуты назадФото
«Эвертон» – «Ливерпуль». 1:1 – Мак Аллистер сравнял с передачи Салаха. Онлайн-трансляция
810 минут назадLive
«МЮ» может закрыть офис в Лондоне с целью сокращения расходов
1217 минут назад
«Ливерпуль» впервые вышел без англичан в старте на матч высшей лиги Англии
717 минут назад
«Брюгге» на 94-й вырвал победу у «Аталанты» – 2:1! Нильссон забил с пенальти, назначенного за удар в лицо от Хина на 91-й
5921 минуту назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура
9130 минут назад
«Барселона» показала видео о ходе строительных работ на «Камп Ноу». Реконструкция стадиона завершится в 2026-м, первые матчи планируется провести уже в этом сезоне
438 минут назад
«Реал», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Лукеба. Отступные защитника «Лейпцига» – 90 млн евро
244 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Левандовски о Ямале: «Он играет так, словно на 5-7 лет старше, чем на самом деле. До него я никогда не был уверен, что какой-то мальчик сделает большую карьеру»
8 минут назад
Маскерано о Месси: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»
222 минуты назад
Личка о Бителло: «Он хотел в «Ботафого», но клубы не договорились. Он сказал мне: «Если я остаюсь в «Динамо», буду работать как всегда – это пойдет всем на пользу»
435 минут назад
Ловчев о Дзюбе: «Лучший нападающий десятилетия, куда бы он ни приходил. Как бы кто ни относился – его нефутбольную деятельность я тоже не люблю»
751 минуту назад
«Фейеноорд» – «Милан». Леау, Феликс, Пулишич и Хименес в основе. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
59 минут назад
«Селтик» – «Бавария». Кейн, Мусиала, Сане и Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
359 минут назад
«Монако» – «Бенфика». Головин, Эмболо, Трубин и Актюркоглу в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 19:00
«Мариуполь» подал в суд на «Локо». Иск может быть связан с компенсационными выплатами за трансфер Мампасси из «Шахтера» в 2021-м («РБ Бизнес»)
6сегодня, 18:57
Левандовски о Ямале: «Великолепный игрок с большим талантом, но важно его окружение. Они должны думать о том, чтобы через 10 лет он вышел на высший уровень»
3сегодня, 18:49
Нерес пропустит около 40 дней из-за травмы бедра. Вингер «Наполи» не сыграет с «Интером»
4сегодня, 18:42
Рекомендуем