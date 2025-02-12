«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022-м, вспомнил директор клуба Креше: «Но сразу стало ясно, что это бессмысленно. Криштиану был бы слишком большим игроком для нас»

«Айнтрахт» мог подписать Криштиану Роналду в 2022 году.

Летом 2022 года португальца, игравшего в тот момент за «Манчестер Юнайтед», предлагали нескольким командам, участвовавшим в еврокубках, включая «Айнтрахт». Представитель правления клуба Бундеслиги Аксель Хелльман подтверждал это.

Спортивный директор «Айнтрахта » Маркус Креше вспомнил подробности ситуации.

«Хелльман пришел ко мне в кабинет и сказал: «Мы можем подписать Роналду». «Вы шутите?» – ответил я.

Но, честно говоря, я даже не читал [предложение о трансфере Роналду]. Нам сразу стало ясно, что это бессмысленно.

Однажды я общался с Фабио Паратичи , бывшим менеджером «Ювентуса », о том, как сильно Роналду меняет клуб. Что приходится бронировать другие отели, потому что внимание сильно повышается. Роналду был бы слишком большим [игроком] для «Айнтрахта», – сказал Креше в подкасте Phrasenmaher.