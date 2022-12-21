Директор «Айнтрахта» ответил, предлагали ли Роналду каждому клубу в ЛЧ: «Даже нам предлагали, да»

предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.

Прошлым летом 37-летнего форварда, тогда еще игравшего за « », предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления « » Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов, последовавшим за победой в Лиге Европы.

Сейчас нападающий сборной Португалии находится в статусе свободного агента.