Директор «Айнтрахта» ответил, предлагали ли Роналду каждому клубу в ЛЧ: «Даже нам предлагали, да»

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Криштиану Роналду предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.

Прошлым летом 37-летнего форварда, тогда еще игравшего за «Манчестер Юнайтед», предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов, последовавшим за победой в Лиге Европы.

Сейчас нападающий сборной Португалии находится в статусе свободного агента.

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