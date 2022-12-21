Директор «Айнтрахта» ответил, предлагали ли Роналду каждому клубу в ЛЧ: «Даже нам предлагали, да»
Криштиану Роналду предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.
Прошлым летом 37-летнего форварда, тогда еще игравшего за «Манчестер Юнайтед», предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.
– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?
– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов, последовавшим за победой в Лиге Европы.
Сейчас нападающий сборной Португалии находится в статусе свободного агента.
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