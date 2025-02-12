Жезуш о Роналду: «Пример для подражания, гордость португальцев, у него нет недостатков. Он выиграл все, кроме ЧМ. И до сих пор ничего не выиграл в Саудовской Аравии!»
«У нас не было времени встретиться в Саудовской Аравии. Я виделся с ним в Португалии чаще, чем в Саудовской Аравии. Он – пример для подражания, гордость португальцев.
Когда я впервые приехал в Португалию, то знал только Криштиану Роналду, а не Португалию. На рекламных щитах в центре города был только Роналду, и это было шесть лет назад. В Португалии его не очень ценят за тот образ, который он создает.
Не думаю, что это возможно [поработать с ним]. Он пример в свои 40 лет.
В одном из матчей, которые мы сыграл, я сказал: «Как он может столько бегает в 39 лет? Он быстрый и супермотивированный». У него нет недостатков.
Он выиграл все в спортивном плане. Единственное, чего еще не удалось, так это победителем чемпионата мира в составе национальной сборной. И он до сих пор ничего не выиграл в Саудовской Аравии!» – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш в интервью Canal 11.
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