Криштиану Роналду: «Было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной. Если понадоблюсь Португалии перед ЧМ-2026 – буду доступен»
Криштиану Роналду выразил готовность сыграть на ЧМ-2026 за Португалию.
«С моей стороны было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной.
Если я буду в хорошей физической и психологической форме и если национальная команда будет во мне нуждаться, когда будет приближаться ЧМ-2026, я буду доступен», – сказал в интервью Telefoot 40-летний форвард «Аль-Насра».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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