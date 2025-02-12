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  • Криштиану Роналду: «Было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной. Если понадоблюсь Португалии перед ЧМ-2026 – буду доступен»
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Криштиану Роналду: «Было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной. Если понадоблюсь Португалии перед ЧМ-2026 – буду доступен»

Криштиану Роналду выразил готовность сыграть на ЧМ-2026 за Португалию.

«С моей стороны было бы несправедливо говорить, что мне нужно выиграть ЧМ, чтобы считать карьеру успешной.

Если я буду в хорошей физической и психологической форме и если национальная команда будет во мне нуждаться, когда будет приближаться ЧМ-2026, я буду доступен», – сказал в интервью Telefoot 40-летний форвард «Аль-Насра».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
logoЧМ-2026
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
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