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Фердинанд о том, что Роналду назвал себя самым совершенным футболистом: «Златаном восхищаются за такие слова, а Криштиану называют заносчивым. К нему постоянно проявляют неуважение»

Рио Фердинанд прокомментировал высказывания Криштиану Роналду об уровне его игры.

Ранее нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии назвал себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса». 

«Все восхищаются Златаном за то, что он говорит подобные вещи, и говорят: «О, что за парень, мне нравятся его личность и характер». Когда Криштиану говорит это, они такие: «О, он такой заносчивый. Как он мог такое сказать?»

Если кто и может так говорить, так это он. Знаете, что удивительно, он был лучшим бомбардиром своих команд на протяжении последних 18 лет. Вероятно, с 2007 года он был лучшим бомбардиром каждой команды, в которой играл. Просто осознайте это. Это невероятно. К Роналду постоянно проявляют неуважение», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Rio Ferdinand Presents. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРио Фердинанд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЗлатан Ибрагимович
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
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