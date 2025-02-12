Пиняев и Карпукас проехались по Мадриду под песню «Матушка» на экскурсии. Сергей подпевал: «Для меня – Святая Русь, для других – занозонька»

Сергей Пиняев вместе с девушкой отдохнул в Испании.

Девушка вингера «Локомотива » Наталья в соцсетях опубликовала видео, где они вместе едут по одной из улиц Мадрида на экскурсионной машине. Вместе с ними были одноклубник Пиняева Артем Карпукас и его девушка.

В машине звучала песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

«Для меня – Святая Русь, для других – занозонька», – подпевал Пиняев.

Фото: инстаграм chiksanatali