Пиняев и Карпукас проехались по Мадриду под песню «Матушка» на экскурсии. Сергей подпевал: «Для меня – Святая Русь, для других – занозонька»
Сергей Пиняев вместе с девушкой отдохнул в Испании.
Девушка вингера «Локомотива» Наталья в соцсетях опубликовала видео, где они вместе едут по одной из улиц Мадрида на экскурсионной машине. Вместе с ними были одноклубник Пиняева Артем Карпукас и его девушка.
В машине звучала песня Татьяны Куртуковой «Матушка».
«Для меня – Святая Русь, для других – занозонька», – подпевал Пиняев.
Фото: инстаграм chiksanatali
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм chiksanatali
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем