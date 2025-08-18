Мостовой о Станковиче после 2:2 с «Зенитом»: «У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы»
Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не хотят отставки Деяна Станковича.
В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и после 5 туров занимают в РПЛ 13-е место.
«Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.
Сейчас все критикуют Станковича, но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы», — сказал бывший полузащитник «Спартака».
