Мостовой о Станковиче после 2:2 с «Зенитом»: «У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы»

Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не хотят отставки Деяна Станковича.

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и после 5 туров занимают в РПЛ 13-е место.

«Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит » можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.

Сейчас все критикуют Станковича , но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы», — сказал бывший полузащитник «Спартака ».