  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Станковиче после 2:2 с «Зенитом»: «У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы»
7

Мостовой о Станковиче после 2:2 с «Зенитом»: «У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы»

Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не хотят отставки Деяна Станковича.

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и после 5 туров занимают в РПЛ 13-е место.

«Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.

Сейчас все критикуют Станковича, но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас все быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы», — сказал бывший полузащитник «Спартака».

А что теперь делать со Станковичем?16621 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoЗенит
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»
11сегодня, 03:13
Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
29вчера, 20:32
Станковича не уволят до игры с «Рубином». «Спартак» идет на 13-м месте в РПЛ (Sport24)
68вчера, 15:43
Главные новости
Фердинанд об «МЮ» и 0:1 с «Арсеналом»: «Давно не видел, чтобы мы так доминировали над топ-командой: силовое давление, скорость, игроки охотно делали забегания»
716 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325359 минут назад
ЦСКА победил «Динамо», «МЮ» уступил «Арсеналу», 5 голов от «Краснодара», «Спартак» в зоне стыков, поражение «Атлетико», Батраков интересен «Ман Сити» и другие новости
5сегодня, 04:10
Старридж о Кунье: «Стал украшением матча «МЮ» – «Арсенал». Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»
11сегодня, 03:47
Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»
11сегодня, 03:13
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
23сегодня, 02:32
Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»
7сегодня, 01:54
«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
10сегодня, 01:15
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
97вчера, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
61вчера, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»
3 минуты назад
Дьяков о 3-м месте ЦСКА: «Челестини просто профессор с таким подбором игроков. Для борьбы за чемпионство нужно усиление»
541 минуту назад
Экс-защитник «Милана» Калабрия и «Панатинаикос» подписали 3-летний контракт
5сегодня, 04:49Фото
Стипиди о реакции Кордобы на судей: «В наше время он отдыхал бы через тур. Проблема в том, что мы сами перестали себя уважать»
7сегодня, 04:21
«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах
13сегодня, 04:00
Альба о 0:1 с «Рубином»: «Первый тайм у «Ростова» вообще не получился. Нужно улучшать атаку»
1сегодня, 03:28
Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа «Рубина», на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно»
1сегодня, 02:59
Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
2сегодня, 02:45
Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
6сегодня, 02:19
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»
сегодня, 01:37