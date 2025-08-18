Дьяков о 3-м месте ЦСКА: «Челестини просто профессор с таким подбором игроков. Для борьбы за чемпионство нужно усиление»

Виталий Дьяков оценил роль Фабио Челестини в том, что ЦСКА идет 3-м после 5 туров РПЛ.

«ЦСКА для борьбы за чемпионство и за высокие места, конечно, нужно усиление. Нужен нападающий, нужен крайний атакующий полузащитник и центральный защитник. Да, там есть сейчас Глебов и Круговой, пока неплохо смотрится, но все-таки нужен квалифицированный, опытный футболист, и 100% нужен сильный центрфорвард. Тогда можно будет навязывать борьбу за чемпионство.

Но даже с тем подбором игроков, который есть сейчас, Челестини просто профессор», — сказал бывший футболист «Динамо».