Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»

Диего Симеоне оценил поражение от «Эспаньола» (1:2) в 1-м туре Ла Лиги.

«Думаю, для меня это поучительный опыт. Не буду всего говорить, но увиденное на поле станет для меня уроком. А увидели мы то, как они успешно воспользовались возможностями: сначала со стандарта, а потом сделали счет 2:1, что стало для нас ударом и лишило шансов победить или сыграть вничью.

Мы контролировали игру до 60-й минуты, после чего «Эспаньол » забил хороший гол со стандарта, нужно отдать им должное. До этого матч складывался для нас хорошо, и мы хотели ввести в игру свежих игроков. Мне понравилась игра Альмады, Алекса [Баэны], Джонни [Кардозо]… Никто не хочет побеждать больше, чем я, но мы проиграли.

Игра в обороне? Это часть процесса. Результат обидный, но это поможет нам прибавить и расти. Отныне я буду фокусироваться на всем позитивном. Будем работать над исправлением допущенных ошибок», – сказал тренер «Атлетико ».