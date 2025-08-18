Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
«Думаю, для меня это поучительный опыт. Не буду всего говорить, но увиденное на поле станет для меня уроком. А увидели мы то, как они успешно воспользовались возможностями: сначала со стандарта, а потом сделали счет 2:1, что стало для нас ударом и лишило шансов победить или сыграть вничью.
Мы контролировали игру до 60-й минуты, после чего «Эспаньол» забил хороший гол со стандарта, нужно отдать им должное. До этого матч складывался для нас хорошо, и мы хотели ввести в игру свежих игроков. Мне понравилась игра Альмады, Алекса [Баэны], Джонни [Кардозо]… Никто не хочет побеждать больше, чем я, но мы проиграли.
Игра в обороне? Это часть процесса. Результат обидный, но это поможет нам прибавить и расти. Отныне я буду фокусироваться на всем позитивном. Будем работать над исправлением допущенных ошибок», – сказал тренер «Атлетико».