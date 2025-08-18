  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа «Рубина», на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно»
1

Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа «Рубина», на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно»

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ростовом» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

— Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что «Ростов» достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая.

— Сегодня победа «Рубина» без гола Даку. Как оцените его игру? Видно было, что на многие эпизоды он эмоционально реагирует, и казалось, что первый тайм он провел без мяча.

— Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите: Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально, — сказал тренер «Рубина».

А что теперь делать со Станковичем?16090 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoМирлинд Даку
logoРостов
logoРашид Рахимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» забил 5 голов «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
3251вчера, 19:29
Станковича не уволят до игры с «Рубином». «Спартак» идет на 13-м месте в РПЛ (Sport24)
68вчера, 15:43
«Рубин» обыграл «Ростов» – 1:0. Кабутов забил на 53-й
35вчера, 14:40
Главные новости
ЦСКА победил «Динамо», «МЮ» уступил «Арсеналу», 5 голов от «Краснодара», «Спартак» в зоне стыков, поражение «Атлетико», Батраков интересен «Ман Сити» и другие новости
13 минут назад
Старридж о Кунье: «Стал украшением матча «МЮ» – «Арсенал». Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»
336 минут назад
Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»
6сегодня, 03:13
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
8сегодня, 02:32
Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»
2сегодня, 01:54
«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
9сегодня, 01:15
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
77вчера, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
49вчера, 21:39
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
222вчера, 21:27
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 84-й
40вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Стипиди о реакции Кордобы на судей: «В наше время он отдыхал бы через тур. Проблема в том, что мы сами перестали себя уважать»
2 минуты назад
«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах
23 минуты назад
Альба о 0:1 с «Рубином»: «Первый тайм у «Ростова» вообще не получился. Нужно улучшать атаку»
55 минут назад
Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
1сегодня, 02:45
Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
2сегодня, 02:19
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»
сегодня, 01:37
Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
5вчера, 22:05
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
17вчера, 21:59
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
2вчера, 21:58
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
2вчера, 21:55