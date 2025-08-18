Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа «Рубина», на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно»

Рашид Рахимов оценил победу «Рубина» над «Ростовом» (1:0) в 5-м туре РПЛ.

— Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что «Ростов» достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая.

— Сегодня победа «Рубина» без гола Даку. Как оцените его игру? Видно было, что на многие эпизоды он эмоционально реагирует, и казалось, что первый тайм он провел без мяча.

— Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите: Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально, — сказал тренер «Рубина».