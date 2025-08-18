  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
2

«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги

«МЮ» при Рубене Амориме быстрее всех проиграл 15 матчей в АПЛ за последние 16 лет.

На это у манкунианцев ушло 28 игр (не учитывались результаты клубов-новичков Премьер-лиги).

В 2009 году «Портсмут» под руководством Пола Харта потерпел 15 поражений за 27 матчей.

Накануне «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) в 1-м туре АПЛ-2025/26.

А что теперь делать со Станковичем?15689 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
logoРубен Аморим
logoПол Харт
logoПортсмут
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
25вчера, 20:33
Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне»
17вчера, 19:38
«МЮ» нанес 20+ ударов по воротам «Арсенала» в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда манкунианцы победили 8:2, сейчас проиграли 0:1
17вчера, 18:44
Главные новости
Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»
55 минут назад
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
66вчера, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
40вчера, 21:39
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
222вчера, 21:27
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 84-й
37вчера, 21:26
Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»
37вчера, 21:08
«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
20вчера, 20:52
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
113вчера, 20:39
«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
13вчера, 20:38Видео
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
25вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
4 минуты назад
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
17 минут назад
Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
30 минут назад
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»
сегодня, 01:37
Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
5вчера, 22:05
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
14вчера, 21:59
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
1вчера, 21:58
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
2вчера, 21:55
«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
5вчера, 21:53
Арбитр Становова о комментаторе ЮФЛ, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Все мы люди, все мы ошибаемся. Но делать так на всю публику для меня неприемлемо»
7вчера, 21:33