«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги

«МЮ» при Рубене Амориме быстрее всех проиграл 15 матчей в АПЛ за последние 16 лет.

На это у манкунианцев ушло 28 игр (не учитывались результаты клубов-новичков Премьер-лиги). В 2009 году «Портсмут » под руководством Пола Харта потерпел 15 поражений за 27 матчей. Накануне «Манчестер Юнайтед » уступил «Арсеналу» (0:1) в 1-м туре АПЛ-2025/26.