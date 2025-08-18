«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
«МЮ» при Рубене Амориме быстрее всех проиграл 15 матчей в АПЛ за последние 16 лет.
На это у манкунианцев ушло 28 игр (не учитывались результаты клубов-новичков Премьер-лиги).
В 2009 году «Портсмут» под руководством Пола Харта потерпел 15 поражений за 27 матчей.
Накануне «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) в 1-м туре АПЛ-2025/26.
А что теперь делать со Станковичем?15689 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости