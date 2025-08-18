Стипиди о реакции Кордобы на судей: «В наше время он отдыхал бы через тур. Проблема в том, что мы сами перестали себя уважать»
Павел Стипиди недоволен, как Джон Кордоба из «Краснодара» ведет себя с арбитрами.
«У нас судьи столько терпят этого Кордобу… У футболиста на каждый свисток – реакция, на каждый свисток – реакция. В наше время Кордоба отдыхал бы через тур из-за карточек.
Такое безобразие творится! Игрок хлопает в ладоши, к небу руки, бежит нос к носу к арбитру. Наша большая проблема в том, что мы сами перестали себя уважать», – сказал бывший арбитр ФИФА.
