Стипиди о реакции Кордобы на судей: «В наше время он отдыхал бы через тур. Проблема в том, что мы сами перестали себя уважать»

Павел Стипиди недоволен, как Джон Кордоба из «Краснодара» ведет себя с арбитрами.

«У нас судьи столько терпят этого Кордобу… У футболиста на каждый свисток – реакция, на каждый свисток – реакция. В наше время Кордоба отдыхал бы через тур из-за карточек.

Такое безобразие творится! Игрок хлопает в ладоши, к небу руки, бежит нос к носу к арбитру. Наша большая проблема в том, что мы сами перестали себя уважать», – сказал бывший арбитр ФИФА.