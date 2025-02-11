«Локомотив» хотел подписать сербского форварда Йовелича из «Канзаса», забившего 21 гол в МЛС в прошлом сезоне. Игрок решил остаться в США («Чемпионат»)
«Локомотив» хотел подписать сербского форварда Деяна Йовелича из «Канзаса».
25-летний игрок перешел в «Спортинг Канзас Сити» в текущем году.
В прошлом сезоне он забил 21 гол в 33 играх за «Лос-Анджелес Гэлакси» и разделил звание второго бомбардира лиги с Лионелем Месси, Луисом Суаресом (оба – «Интер Майами») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»). Также он стал обладателем Кубка МЛС, забив победный гол в финале.
Московский клуб не сумел договориться о переходе игрока, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Йовелич предпочел остаться в США, где выступает с 2021 года.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 6,5 миллиона евро.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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