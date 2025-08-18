Альба о 0:1 с «Рубином»: «Первый тайм у «Ростова» вообще не получился. Нужно улучшать атаку»
Джонатан Альба оценил поражение «Ростова» от «Рубина» (0:1) в 5‑м туре РПЛ.
— Что происходит с атакой команды?
— Сегодня не было много моментов. Первый тайм вообще не получился, а во втором поменяли схему в атаке — получалось уже больше, нужно улучшать атаку.
— Есть понимание, почему так происходит?
— Понимание есть. Нужно работать, нужно показывать на теории, на поле. Мы не смотрим, в чем мы проиграли в прошлых играх, мы смотрим, что сделали сегодня, — сказал тренер «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
