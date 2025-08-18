Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»
Алексей Спиридонов считает, что «Спартаку» надо избавиться от ряда игроков.
В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и после 5 туров занимают в РПЛ 13-е место.
«После пятого тура «Спартак» может быть в зоне вылета. На последних минутах надо забивать пенальти. Штатным пенальтистом надо назначить Умярова, а не Барко.
Думаю, Станкович уже все. У него такое выражение лица было, что он сам не хочет оставаться в «Спартаке». Я тоже не верю в Деяна.
Неудачный старт в РПЛ? Много балласта в команде, который надо убирать», — сказал чемпион Европы по волейболу, болельщик «Спартака».
А что теперь делать со Станковичем?16083 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости