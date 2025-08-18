Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»

Алексей Спиридонов считает, что «Спартаку» надо избавиться от ряда игроков.

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и после 5 туров занимают в РПЛ 13-е место.

«После пятого тура «Спартак» может быть в зоне вылета . На последних минутах надо забивать пенальти. Штатным пенальтистом надо назначить Умярова, а не Барко.

Думаю, Станкович уже все. У него такое выражение лица было, что он сам не хочет оставаться в «Спартаке». Я тоже не верю в Деяна .

Неудачный старт в РПЛ ? Много балласта в команде, который надо убирать», — сказал чемпион Европы по волейболу, болельщик «Спартака ».