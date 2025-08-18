«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах

Дмитрий Булыкин оценил старт ЦСКА и «Динамо» в сезоне РПЛ.

В воскресенье армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре.

«Армейцы здорово реализовали моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового тренера, у которого пока идет притирка с игроками. Но вряд ли такой результат устроит руководство «Динамо», которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы.

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы», — сказал экс-форвард сборной России.