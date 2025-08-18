  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах
0

«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах

Дмитрий Булыкин оценил старт ЦСКА и «Динамо» в сезоне РПЛ.

В воскресенье армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре.

«Армейцы здорово реализовали моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового тренера, у которого пока идет притирка с игроками. Но вряд ли такой результат устроит руководство «Динамо», которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы.

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы», — сказал экс-форвард сборной России.

А что теперь делать со Станковичем?16089 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЦСКА
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoДмитрий Булыкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
8сегодня, 02:32
Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а «Динамо» – плохо, хотя при Личке играло очень прилично»
14вчера, 21:21
В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»
18вчера, 19:55
Главные новости
ЦСКА победил «Динамо», «МЮ» уступил «Арсеналу», 5 голов от «Краснодара», «Спартак» в зоне стыков, поражение «Атлетико», Батраков интересен «Ман Сити» и другие новости
13 минут назад
Старридж о Кунье: «Стал украшением матча «МЮ» – «Арсенал». Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»
336 минут назад
Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «В команде много балласта, который надо убирать. У Станковича такое выражение лица, что он сам не хочет оставаться»
6сегодня, 03:13
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
8сегодня, 02:32
Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»
2сегодня, 01:54
«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
9сегодня, 01:15
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
77вчера, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
49вчера, 21:39
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
222вчера, 21:27
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 84-й
40вчера, 21:26
Ко всем новостям
Последние новости
Стипиди о реакции Кордобы на судей: «В наше время он отдыхал бы через тур. Проблема в том, что мы сами перестали себя уважать»
2 минуты назад
Альба о 0:1 с «Рубином»: «Первый тайм у «Ростова» вообще не получился. Нужно улучшать атаку»
55 минут назад
Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа «Рубина», на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах – это невозможно»
1сегодня, 02:59
Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
1сегодня, 02:45
Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
2сегодня, 02:19
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»
сегодня, 01:37
Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
5вчера, 22:05
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
17вчера, 21:59
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
2вчера, 21:58
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
2вчера, 21:55