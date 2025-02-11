Ринат Билялетдинов: «Батраков не повторит путь Миранчуков, те двое по-другому строят игру. Он ближе к раннему Измайлову»
Ринат Билялетдинов сравнил Алексея Батракова с братьями Миранчуками.
«Батраков и Миранчуки играют в немного разных манерах. Думаю, он не повторит путь ни Алексея, ни Антона Миранчука. Те двое по-другому строят игру. Я бы сказал, что Батраков ближе к раннему локомотивскому Измайлову.
Думаю, по таланту и потенциалу он где-то здесь, если Батраков еще чуть прибавит в различных компонентах своей игры.
Понятное дело, его понимание игры никуда не денется, но дальше расти все равно нужно. Но я уверен, что Батраков пойдет своим путем. Миранчуки играли на похожей позиции, но строили игру команды по-разному. Конструкция игры с ними была другой», – сказал бывший тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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