Ринат Билялетдинов: «Батраков не повторит путь Миранчуков, те двое по-другому строят игру. Он ближе к раннему Измайлову»

Ринат Билялетдинов сравнил Алексея Батракова с братьями Миранчуками.

«Батраков и Миранчуки играют в немного разных манерах. Думаю, он не повторит путь ни Алексея , ни Антона Миранчука . Те двое по-другому строят игру. Я бы сказал, что Батраков ближе к раннему локомотивскому Измайлову .

Думаю, по таланту и потенциалу он где-то здесь, если Батраков еще чуть прибавит в различных компонентах своей игры.

Понятное дело, его понимание игры никуда не денется, но дальше расти все равно нужно. Но я уверен, что Батраков пойдет своим путем. Миранчуки играли на похожей позиции, но строили игру команды по-разному. Конструкция игры с ними была другой», – сказал бывший тренер «Локомотива ».