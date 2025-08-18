Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом

Экс-защитник «Спартака» Рикарду Мангаш сделал дубль за «Спортинг».

Лиссабонский клуб разгромил «Аруку» во 2-м туре чемпионата Португалии (6:0).

Мангаш забил два мяча, включая победный.

Защитник провел второй матч за «Спортинг ». Мангаш перешел в португальский клуб этим летом из «Спартака » за 300 тысяч евро и бонусы.