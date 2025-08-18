Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
Экс-защитник «Спартака» Рикарду Мангаш сделал дубль за «Спортинг».
Лиссабонский клуб разгромил «Аруку» во 2-м туре чемпионата Португалии (6:0).
Мангаш забил два мяча, включая победный.
Защитник провел второй матч за «Спортинг». Мангаш перешел в португальский клуб этим летом из «Спартака» за 300 тысяч евро и бонусы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
