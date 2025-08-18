  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
24

Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом

Экс-защитник «Спартака» Рикарду Мангаш сделал дубль за «Спортинг».

Лиссабонский клуб разгромил «Аруку» во 2-м туре чемпионата Португалии (6:0).

Мангаш забил два мяча, включая победный. 

Защитник провел второй матч за «Спортинг». Мангаш перешел в португальский клуб этим летом из «Спартака» за 300 тысяч евро и бонусы.

А что теперь делать со Станковичем?15011 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoРикарду Мангаш
logoСпортинг
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Португалия
logoСпартак
logoАрука
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» продал Мангаша «Спортингу» за 300 тысяч евро и бонусы. Отступные защитника в новом клубе – 60 млн
1287 августа, 11:35Фото
Мангаш перешел в «Спортинг» из «Спартака», сообщил агент защитника: «Сделка полностью закрыта, подписан контракт на 4 года»
167 августа, 10:03
Главные новости
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
1327 минут назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
22439 минут назад
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 85-й
3140 минут назад
Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»
1958 минут назад
«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
14сегодня, 20:52
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
68сегодня, 20:39
«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
12сегодня, 20:38
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
15сегодня, 20:33
Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
26сегодня, 20:32
Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»
25сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
1 минуту назад
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
17 минут назад
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
8 минут назад
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
11 минут назад
«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
13 минут назад
Арбитр Становова о комментаторе ЮФЛ, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Все мы люди, все мы ошибаемся. Но делать так на всю публику для меня неприемлемо»
333 минуты назад
«Атлетико» 5 матчей подряд не побеждает «Эспаньол» – 4 ничьих и поражение сегодня (1:2)
536 минут назад
Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а «Динамо» – плохо, хотя при Личке играло очень прилично»
845 минут назад
Кубок Италии. «Милан» выиграл у «Бари», «Парма» победила «Пескару»
950 минут назад
«Милан» прошел «Бари» в Кубке Италии – 2:0. Леау забил и получил травму, у Пулишича гол
750 минут назад