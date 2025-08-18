Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
«Оренбург» впервые выиграл в текущем чемпионате России.
— Тяжелая игра. Я не вспомню легкую игру в РПЛ. Любая команда может обыграть другую, это все зависит от момента или от одного игрока. Я рад, что мои ребята верили до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Я думаю, что наша победа плюс‑минус заслуженная.
— Вы очень спокойно реагировали на забитые мячи вашей команды. Почему?
— В последние две недели мы начали выглядеть как команда, поэтому я спокоен. Ребята, которые выходят на поле, знают, что делать. Я не хочу тратить никакие эмоции, в футбол играют до 98 минут. Это мой характер, не хочу показывать ни негативные, ни позитивные эмоции. Я хочу, чтобы моя команда держала концентрацию до конца, сегодня это получилось, – сказал тренер «Оренбурга».