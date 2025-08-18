  • Спортс
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»

Ассистент тренера «Милана» оценил победу над «Бари» (2:0) в 1-м раунде Кубка Италии.

«У нас был хороший настрой, в целом команда сыграла так, как мы и планировали. Вот только в первом тайме, пожалуй, мы слишком часто ошибались. Какими-то вещами Аллегри будет доволен, какими-то – не очень, я его знаю (главный тренер «россонери» пропустил матч из-за дисквалификации – Спортс”).

Насчет схемы будем определяться по ситуации. Игроки «Бари» располагались на поле слишком узко, компактно, поэтому пришлось подстроиться, и мы старались играть шире. Нам нужно прибавлять. Соперник нанес слишком много ударов по воротам, и нам это не нравится.

Не знаю, в порядке ли Леау, у него небольшое повреждение. Диагноз узнаем в ближайшие дни», – сказал Марко Ландуччи.

