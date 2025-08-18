Фото
Экс-защитник «Милана» Калабрия и «Панатинаикос» подписали 3-летний контракт

Давиде Калабрия перешел в «Панатинаикос» свободным агентом.

Бывший защитник «Милана» подписал с греческим клубом 3-летний контракт.

Во второй половине прошлого сезона 28-летний итальянец выступал на правах аренды в «Болонье».

Калабрия провел в «Милане» 18 лет, с 2022 года он был капитаном команды.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Панатинаикоса»
