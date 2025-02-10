Божович назвал Москву футбольной столицей России: «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают, традиций не хватает. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы»

Миодраг Божович назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица России всегда была и будет в Москве. Там есть «Спартак », «Динамо », «Локомотив» – самые большие клубы.

А «Зенит » и Санкт-Петербург не дотягивают до статуса столицы. Это они последние 20 лет на таком уровне.

Для столицы футбола нужны традиции. В Санкт-Петербурге традиций пока не хватает», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».