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  • Божович назвал Москву футбольной столицей России: «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают, традиций не хватает. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы»
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Божович назвал Москву футбольной столицей России: «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают, традиций не хватает. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы»

Миодраг Божович назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица России всегда была и будет в Москве. Там есть «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы.

А «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают до статуса столицы. Это они последние 20 лет на таком уровне.

Для столицы футбола нужны традиции. В Санкт-Петербурге традиций пока не хватает», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoМиодраг Божович
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoСпартак
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