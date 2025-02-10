Божович назвал Москву футбольной столицей России: «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают, традиций не хватает. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы»
Миодраг Божович назвал футбольную столицу России.
«Футбольная столица России всегда была и будет в Москве. Там есть «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы.
А «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают до статуса столицы. Это они последние 20 лет на таком уровне.
Для столицы футбола нужны традиции. В Санкт-Петербурге традиций пока не хватает», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем