  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»
0

Тедеев о Карасеве после 1:2 с «Оренбургом»: «Опытный судья допускал массу ошибок. Ощущение, что правила чуть ли не каждый день меняются»

Заур Тедеев недоволен судейством Сергея Карасева в игре «Акрона» с «Оренбургом» (1:2).

— В каком эпизоде получил повреждение Неделчару? Что с ним?

— Мы не сразу поняли, у него до этого что‑то побаливало в области ребер, поэтому попросил замену. Попозже разберемся, надеюсь, там ничего сложного.

Что касается первого тайма, была слишком открытая игра, где было много контрдействий со стороны соперника, нам нужно было выше накрывать. Второй тайм немного лучше, несмотря на то, что мы его проиграли. Пропустили два мяча, первый из них был со стандарта, насколько я понял, мы забили его сами.

На все воля Господа, потому что что-то сегодня творилось относительно опытного, на мой взгляд, судьи [Сергея Карасева], который допускал массу ошибок. Особенно это связано со вторым голом, когда был явный фол. Это уже вторая такая ситуация. Первая была в одной из игр на Беншимоле, вторая – сегодня на Марадишвили. Стопроцентный фол, встречная атака – судья это не видит.

Пенальти — это отдельная история. Когда резервный арбитр подходит и говорит, что новые правила. У меня такое ощущение, что эти правила чуть ли не каждый день меняются. Увидеть бы эту книжку, и как они меняют эти правила вообще, что они с этим придумывают. Когда мяч летит в ворота, игрок приподнимает руку и играет ей. Да и второй эпизод — первое касание было в ногу, а потому уже в мяч. Это не дает возможности футболисту более выгодные для себя создать условия, чтобы забить мяч.

Что касается игры, то наши ресурсы истощаются, особенно это касается молодых футболистов. Сейчас нам нужно передохнуть. Слишком много матчей приходится на август. В такие моменты нужно, чтобы усиление было во время игры. Сегодня, к сожалению, те игроки, которые выходят на замену… более‑менее нормально. Но футболист, выходящий на замену, должен освежать и усиливать игру. Здесь нам не хватило свежести и мудрости. Мудрость взять неоткуда, потому что молодые футболисты. 

Что касается свежести, то Бакаев только после травмы. Марадишвили хорошо вошел в игру, он ее начал убыстрять, но ему тоже нужно набирать спортивные кондиции, — сказал тренер «Акрона».

А что теперь делать со Станковичем?15686 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoсудьи
logoСергей Карасев
logoЗаур Тедеев
logoОренбург
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» забил 5 голов «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
3249вчера, 19:29
«Оренбург» выиграл впервые в сезоне РПЛ. У «Акрона» первое поражение
10вчера, 12:57
«Акрон» уступил «Оренбургу» – 1:2. Гюрлюк забил на 85-й, у Лончара гол и автогол
28вчера, 12:34
Главные новости
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
66вчера, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
40вчера, 21:39
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
222вчера, 21:27
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 84-й
37вчера, 21:26
Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»
37вчера, 21:08
«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
20вчера, 20:52
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
113вчера, 20:39
«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
13вчера, 20:38Видео
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
25вчера, 20:33
Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
27вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Слишкович о 1-й победе в РПЛ: «Рад, что «Оренбург» верил до конца. Никому никогда не было просто выиграть у «Акрона»
3 минуты назад
Круговой о симуляции в матче с «Динамо»: «Прямая красная должна была быть на мне Лещуку»
16 минут назад
Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. «Атлетико» контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»
29 минут назад
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам – нам это не нравится»
сегодня, 01:37
«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр – быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги
2сегодня, 01:15
Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
5вчера, 22:05
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
14вчера, 21:59
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
1вчера, 21:58
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
2вчера, 21:55
«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
5вчера, 21:53