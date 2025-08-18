Старридж о Кунье: «Стал украшением матча «МЮ» – «Арсенал». Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»
Дэниэл Старридж назвал Матеуса Кунью лучшим игроком матча «МЮ» – «Арсенал» (0:1).
Форвард перешел в манкунианский клуб этим летом из «Вулверхэмптона».
«Думаю, Кунья стал украшением сегодняшнего матча. Он был лучшим не только в составе «МЮ», но и, пожалуй, лучшим игроком на поле. Он привнес в игру «Юнайтед» нечто новое, у них давно не было такого игрока. Он заставит болельщиков привстать с кресел. Для команды это особенный игрок.
В матче с «Арсеналом» «МЮ» предстал в новом виде, показав более открытый футбол, особенно в центральной зоне. Атакующие игроки «Юнайтед» наверняка покидали поле с мыслью «ничего, в следующий раз забьем пару голов», – сказал экс-форвард сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
