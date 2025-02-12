Левандовски о календаре: «Это начинает походить на испытание, насколько вынослив организм футболиста. Утомительные поездки, возвращение домой в 4 утра, бессонные ночи – уровень матчей снизится»

Роберт Левандовски высказался про перегруженный футбольный график.

– Мы, вероятно, достигли критической точки. Играется так много матчей – мы говорим об игроках из топ-клубов, – что постепенно это начинает походить на испытание того, насколько вынослив организм профессионального футболиста.

Говорят, что в Лиге чемпионов может быть еще 4 матча, что в масштабе сезона может быть немного, но это действительно имеет значение. Распределенные по времени, они вроде бы незаметны, но если добавить 4 матча Лиги чемпионов, сыгранных в середине недели, то – подчеркну – это четыре недели, когда вы не можете ни нормально тренироваться, ни восстанавливаться, ни отдыхать. В контексте окончания сезона это будет иметь значение.

– Однако такое смещение границ постепенно становится действительно опасным. Это также сказывается на качестве, не так ли?

– Конечно. Уровень матчей снизится, футболист не сможет отыграть целый изнурительный сезон на таком же высоком физическом и психологическом уровне, как это было несколько лет назад. Футболист не может создавать зрелище в каждом матче. Это нереально.

Здесь задействован не только физический, но и психологический аспект. Матчи также означают утомительные поездки, возвращение домой в 4 утра и бессонные ночи, которые потом никак не наверстать. Понятно, что один, второй, третий матч справишься, но потом это вернется. Достаточно, чтобы в решающий момент игрок был готов не на 100, а на 95 процентов, и это будет иметь значение, – сказал нападающий «Барселоны».