«Барселона» и Левандовски согласовали продление контракта на год
«Барселона» и Роберт Левандовски продлят контракт на один сезон.
В нынешнем соглашении нападающего есть пункт об автоматическом продлении в случае, если футболист примет участие в половине матчей сезона. Поляк может достичь этой отметки в понедельник, когда «блауграна» встретится с «Райо Вальекано».
Однако стороны согласовали новый контракт, не дожидаясь этого момента, сообщает Mundo Deportivo. Он рассчитан на один сезон и не содержит опции продления.
В текущем сезоне Левандовски провел 33 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 31 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем