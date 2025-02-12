«Барселона» и Левандовски согласовали продление контракта на год

«Барселона» и Роберт Левандовски продлят контракт на один сезон.

В нынешнем соглашении нападающего есть пункт об автоматическом продлении в случае, если футболист примет участие в половине матчей сезона. Поляк может достичь этой отметки в понедельник, когда «блауграна» встретится с «Райо Вальекано».

Однако стороны согласовали новый контракт, не дожидаясь этого момента, сообщает Mundo Deportivo. Он рассчитан на один сезон и не содержит опции продления.

В текущем сезоне Левандовски провел 33 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 31 гол. Его статистику можно найти здесь .