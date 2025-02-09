Левандовски забил 19-й гол в сезоне Ла Лиги, он лучший бомбардир. У форварда «Барсы» 8+1 в 9 матчах 2025-го
Роберт Левандовски забил 19-й гол в этом сезоне Ла Лиги.
Форвард «Барселоны» открыл счет в матче 23-го тура с «Севильей» на 7-й минуте (1:1, первый тайм).
Левандовски лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 19 голами, опережая Килиана Мбаппе из «Реала» на 3 мяча.
Кроме того, на счету поляка 8 голов и ассист в 9 матчах 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем