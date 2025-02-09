Левандовски забил 19-й гол в сезоне Ла Лиги, он лучший бомбардир. У форварда «Барсы» 8+1 в 9 матчах 2025-го

Роберт Левандовски забил 19-й гол в этом сезоне Ла Лиги.

Форвард «Барселоны» открыл счет в матче 23-го тура с «Севильей» на 7-й минуте (1:1, первый тайм).

Левандовски лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 19 голами, опережая Килиана Мбаппе из «Реала» на 3 мяча.

Кроме того, на счету поляка 8 голов и ассист в 9 матчах 2025 года.