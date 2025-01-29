Левандовски о саудовской лиге: «Я счастлив в «Барселоне», не рассматриваю другие места. Все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать трофеи»

Роберт Левандовски не собирается уходить из «Барселоны».

«Я горжусь своим возрастом – мне уже 37 лет, и я не стыжусь этого.

Я нахожусь там, где хочу быть, и моя цель – доказать, что возраст – это всего лишь цифра. Я все еще способен добиваться тех же успехов, что и несколько лет назад.

У меня есть огромное желание продолжать играть, и улыбка, с которой я выхожу на тренировки и матчи, не сходит с моего лица. Я все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать новые трофеи», – заявил форвард «Барселоны».

Левандовского спросили, рассматривает ли он возможность смены клуба, ссылаясь на слухи о возможном переходе нападающего в одну из команд Саудовской Аравии. Роберт ответил отрицательно.

«Я чувствую себя прекрасно в «Барселоне» – как в клубе, так и среди болельщиков. Я счастлив здесь и не рассматриваю другие места, где мог бы играть», – сказал Левандовски.