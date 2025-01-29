Левандовски в 12-й раз стал лучшим футболистом Польши по итогам года. За последние 14 лет он только 2 раза не получал эту награду
Роберт Левандовски в 12-й раз стал лучшим футболистом Польши.
36-летний форвард «Барселоны» был признан лучшим польским футболистом по итогам 2024 года.
Награда была учреждена еженедельником Piłka Nożna в 1973 году. Левандовски впервые был признан лучшим по итогам 2011 года и после этого только 2 раза не становился лауреатом.
В 2018 году награды был удостоен вратарь Лукаш Фабианьски («Вест Хэм»), а в 2023-м – полузащитник Петр Зелиньски (на тот момент выступал за «Наполи», сейчас – «Интер»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Piłka Nożna
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