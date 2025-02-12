Депутат Свищев: «Зенит» можно назвать народной командой, но региональной. У нас все клубы так или иначе имеют отношение к народу, я бы сказал»

Дмитрий Свищев объяснил, почему «Зенит» можно назвать народной командой.

«Традиционно, не мог понять почему, но «Спартак » всегда являлся такой народной командой. Но понятно и отношение к «Зениту » – главная команда региона, многократный чемпион, победитель всего и вся. Команду там действительно очень любят, и можно смело назвать «Зенит» командой народной, но региональной. У каждого региона есть свой любимый клуб, который поддерживают тысячи или даже миллионы болельщиков.

Я бы сказал, что у нас все команды так или иначе имеют отношение к народу. И выделять ту или иную я бы не стал, потому что клубы представляют определенную часть населения того региона, за который выступают», – сказал депутат Госдумы.