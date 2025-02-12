Алоис Ороз: «Всегда думал, что «Зенит» – самый популярный клуб в России. Но парни в «Крыльях» сказали, что «Спартак» – это как «Бавария» в Германии»

Алоис Ороз ответил на вопрос о самом популярном клубе России.

– Вам показалось, что «Спартак» – самый популярный клуб России?

– Я всегда думал, что «Зенит » – самый популярный клуб в России, он выигрывал последние годы. Но парни в клубе сказали мне, что «Спартак » – это как мюнхенская «Бавария» в Германии.

Мы играли с ними в Кубке, они выставили не основной состав, но даже эти ребята достаточно сильны, чтобы обыграть нас 4:1. Ты видишь разницу.

В этом сезоне они нашли свою дорогу, чего только стоит победа над «Краснодаром» (3:0). Возможно, наступил тот момент, когда они по-настоящему вернутся, – сказал защитник «Крыльев Советов ».