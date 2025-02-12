Депутат Милонов: «Траты больше у «Спартака», а победы все равно у «Зенита». Пожелание красно-белым: экономьте деньги и принимайте поражения от петербуржцев как должное»

Виталий Милонов высказался о тратах клубов Мир РПЛ.

«У «Спартака» есть свои инвесторы и руководство. Надо обратить внимание на эффективность этих трат.

Когда «Зенит » обвиняли в больших бюджетах, которые они себе позволяют, и на это списывали их победы – пожалуйста, траты больше у «Спартака », а победы все равно у «Зенита».

Поэтому есть такое дружеское пожелание «Спартаку»: экономьте деньги, не тратьте, и когда выходите играть с «Зенитом», просто расслабьтесь и примите поражение как должное, тогда все будет нормально», – сказал депутат Госдумы.