Депутат Милонов: «Траты больше у «Спартака», а победы все равно у «Зенита». Пожелание красно-белым: экономьте деньги и принимайте поражения от петербуржцев как должное»
Виталий Милонов высказался о тратах клубов Мир РПЛ.
«У «Спартака» есть свои инвесторы и руководство. Надо обратить внимание на эффективность этих трат.
Когда «Зенит» обвиняли в больших бюджетах, которые они себе позволяют, и на это списывали их победы – пожалуйста, траты больше у «Спартака», а победы все равно у «Зенита».
Поэтому есть такое дружеское пожелание «Спартаку»: экономьте деньги, не тратьте, и когда выходите играть с «Зенитом», просто расслабьтесь и примите поражение как должное, тогда все будет нормально», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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