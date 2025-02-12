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  • Лепехин о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Что он сделал? Убил кого-то? На трибунах сидят дети, жены футболистов. Это поведение не слишком адекватных людей»
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Лепехин о кричалке «Соболев – ######!» от фанатов «Спартака»: «Что он сделал? Убил кого-то? На трибунах сидят дети, жены футболистов. Это поведение не слишком адекватных людей»

Константин Лепехин высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.

Во время матча с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ (0:3) фанаты «Спартака» скандировали: «Соболев – ######!» Форвард пропускал игру. 

«Если честно, не сильно хочется даже говорить об этом, поскольку ситуация крайне неприятная. Зачем оскорблять его? Что он сделал? Убил кого-то?

Хотите что-то сказать Соболеву – сделайте это лично глаза в глаза. Зачем устраивать это все… Да, не нравится вам, что он ушел из «Спартака» в «Зенит». Может быть, это некрасиво с вашей точки зрения, хотя этот трансфер был оформлен по всем правилам – «Спартак» получил за него деньги, всех устроила эта сделка. Такое поведение неприемлемо.

На трибунах сидят дети, жены футболистов, да и простые нормальные болельщики, а происходит такое… Соболев просто играет в футбол. Такое поведение ничего общего не имеет ни к «Спартаку», ни к «Зениту», ни к футболу. Это поведение не слишком адекватных людей», – сказал бывший защитник «Зенита».

«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
Константин Лепехин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoСпартак
болельщики
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