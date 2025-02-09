Медведев опроверг, что «Зенит» ищет способ помочь фанатам поехать на матч со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ: «Ни повода, ни причины нет»

«Зенит» не поможет болельщикам добраться в ОАЭ на матч со «Спартаком».

Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев .

Ранее появилась информация, что «Зенит» отказал болельщикам в чартерном рейсе до Абу-Даби, где 11 февраля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ . Сообщалось, что клуб продолжает консультации по данному вопросу.

– Правда, что «Зенит» хочет обеспечить сильную поддержку команде в матче со «Спартаком» и обсуждает варианты, как помочь активным болельщикам добраться до Эмиратов?

– Нет. [Для этого] ни повода, ни причины нет, – сказал Медведев.