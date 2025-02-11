Соболев – вне заявки «Зенита» на матч со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ

Александр Соболев не сыграет со «Спартаком».

Нападающий не вошел в заявку «Зенита» на матч против своей бывшей команды в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

Ранее во вторник Соболев сыграл за «Зенит» в товарищеском матче с «Пюником» (2:0) и отметился голом на 86-й минуте. Всего на счету форварда 4 гола в 6 товарищеских матчах этой зимой.

Изображение: t.me/fczenit/