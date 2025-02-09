«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)

«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Дабы.

Там 11 февраля состоится финал Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака».

Как отмечает инсайдер Иван Карпов, председатель правления «Зенита » Алесандр Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо». И выразил мнение, что на игре красно-белыми должны быть питерские болельщики.

Информация дошла до «Виража», представитель которого связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. В клубе посчитали траты и отказали.

При этом консультации продолжаются, и не исключено, что «Зенит» найдет способ помочь фанатам добраться в ОАЭ.