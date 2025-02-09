«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)
«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Дабы.
Там 11 февраля состоится финал Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака».
Как отмечает инсайдер Иван Карпов, председатель правления «Зенита» Алесандр Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо». И выразил мнение, что на игре красно-белыми должны быть питерские болельщики.
Информация дошла до «Виража», представитель которого связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. В клубе посчитали траты и отказали.
При этом консультации продолжаются, и не исключено, что «Зенит» найдет способ помочь фанатам добраться в ОАЭ.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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