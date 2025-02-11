«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на игре с «Зенитом».

Команды встречаются в финале Winline Зимнего кубка РПЛ , петербуржцы ведут 3:0 к началу второго тайма.

Во время игры фанаты красно-белых начали скандировать: «Соболев – ######!»

Форвард, присоединившийся к «Зениту » в начале сезона, пропускает эту игру .