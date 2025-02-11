«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на игре с «Зенитом».
Команды встречаются в финале Winline Зимнего кубка РПЛ, петербуржцы ведут 3:0 к началу второго тайма.
Во время игры фанаты красно-белых начали скандировать: «Соболев – ######!»
Форвард, присоединившийся к «Зениту» в начале сезона, пропускает эту игру.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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