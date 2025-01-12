  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • АПЛ предъявит обвинения нарушителям правил прибыльности и устойчивости на следующей неделе. «МЮ», вероятно, ничего не грозит (The Guardian)
9

АПЛ предъявит обвинения нарушителям правил прибыльности и устойчивости на следующей неделе. «МЮ», вероятно, ничего не грозит (The Guardian)

АПЛ предъявят обвинения клубам, нарушающим правила прибыльности и устойчивости.

Как сообщает The Guardian, в начале следующей недели Премьер-лига вынесет дисциплинарные обвинения в отношении всех клубов, которые, по ее мнению, нарушили правила прибыльности и устойчивости (PSR) за отчетный период с 2021 по 2024 год.

В соответствии с ускоренной процедурой, введенной 18 месяцев назад, клубы, которые зафиксировали убытки за первые 2 года отчетного цикла, должны были представить свои отчеты за финансовый год, заканчивающийся в июне 2024 года, до 31 декабря. АПЛ дала своим финансовым и юридическим отделам 14 дней на изучение бухгалтерии клубов, которым грозит нарушение PSR, перед вынесением обвинения.

В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» и «Эвертон» обвинили в нарушении лимитов расходов за период с 2020 по 2023 год, в результате чего независимые комиссии сняли с них 4 и 2 очка соответственно. Эти случаи создали прецедент, согласно которому снятие 3 очков является начальной санкцией за нарушение PSR – очки могут прибавляться или убавляться за отягчающие или положительные факты.

«Манчестер Юнайтед» опубликовал свои финансовые документы за 2023 и 2024 годы, из чего The Guardian делает вывод, что они не будут уличены в нарушении, хотя, судя по их готовности выслушивать предложения по игрокам, включая Кобби Майну и Алехандро Гарначо, у клуба мало места для маневра.

Убытки «Юнайтед» до вычета налогов выросли в 4 раза – до 131 млн фунтов в прошлом сезоне из-за увеличения фонда заработной платы, процентных платежей и расходов, связанных с инвестициями сэра Джима Рэтклиффа. Однако кажется существенным, что с момента завершения этого процесса новый совладелец попытался сократить расходы.

«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
деньги
финансовый фэйр-плей
logoКобби Майну
Джим Рэтклифф
logoАлехандро Гарначо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «МЮ», «Сити», «Ливерпуля» и «Эвертона» объединились. Бунтуют против дорогих билетов
212 декабря 2024, 09:30
Клубы АПЛ одобрили изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами после победы «Ман Сити» в суде
1622 ноября 2024, 10:14
АПЛ потратила 50 млн фунтов на судебные разбирательства с «Сити», «Челси», «Эвертоном», «Ноттингемом» и «Лестером» – в шесть раз больше, чем планировалось
1125 сентября 2024, 20:52
«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила
6711 сентября 2024, 16:01
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Венеции», «Рома» сыграет с «Болоньей» на выезде, «Наполи» примет «Верону»
1072 минуты назад
Игроки «Реала» любят играть в настольную игру парчис на деньги. Мбаппе – один из ее самых больших поклонников (Relevo)
58 минут назадФото
Жоау Феликс: «У Роналду есть мечта – выиграть ЧМ. Сделаем все возможное, чтобы подарить ему награду»
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
825 минут назадLive
«Барса» разбила «Реал» осенью – 4:0. Суперкубок Испании – шанс на реванш?
26 минут назадРеклама
Попов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы отменили, не вижу смысла в нем, мы и так все под колпаком уже. У меня нет паспорта болельщика – не могу посмотреть футбол со стадиона»
629 минут назад
«Круговой будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас». Поярков о левых защитниках
840 минут назад
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет с «Барсой» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5447 минут назад
Маркиньос о «Спартаке»: «У нас лучшая команда в России. Нам по силам стать чемпионами»
949 минут назад
ЦСКА заплатит «Зениту» 4 млн рублей за Ананьева – это солидарные выплаты за подготовку игрока (Иван Карпов)
1051 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Эндо о Слоте в «Ливерпуле»: «Он стабильнее – хочет, чтобы игроки оставались на указанных позициях. Всем нравится его тактика, думаю»
3 минуты назад
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Никуда его не отпустим, даже если не сделает ни одного результативного действия в сезоне»
115 минут назад
«Венеция» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
322 минуты назад
Литвинов об игре против Соболева: «Даже великие футболисты, переходя из «Барсы» в «Реал», не начинали плеваться или еще что-то. Поздороваемся, пообщаемся»
125 минут назад
Конте хочет подписать Гарначо на замену Хвиче. Вингера «МЮ» оценивают в 50 млн евро (SportItalia)
835 минут назад
Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Нет ничего официального пока. Скоро вы услышите об этом»
159 минут назад
«Ты дурак?!» Судья Дингерт накричал на хавбека «Хоффенхайма» Штаха. Глава немецких арбитров не стал его осуждать: «Можно поспорить о выборе слов, но было нужно четкое заявление»
6сегодня, 11:38
Аморим – журналистам: «Вы думаете, что Майну – готовый продукт. Это не так, он очень хорош, но может стать намного лучше»
6сегодня, 11:24
Гладилин о том, мог бы Максименко играть в Европе: «Да, качественный голкипер. Если так и продолжит играть за «Спартак», ничего страшного не будет – у него все хорошо»
7сегодня, 11:21
Гойло вернулся в «Зенит» досрочно. Вратарь не сыграл за махачкалинское «Динамо» в аренде
10сегодня, 11:13
Рекомендуем