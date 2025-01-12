АПЛ предъявит обвинения нарушителям правил прибыльности и устойчивости на следующей неделе. «МЮ», вероятно, ничего не грозит (The Guardian)
Как сообщает The Guardian, в начале следующей недели Премьер-лига вынесет дисциплинарные обвинения в отношении всех клубов, которые, по ее мнению, нарушили правила прибыльности и устойчивости (PSR) за отчетный период с 2021 по 2024 год.
В соответствии с ускоренной процедурой, введенной 18 месяцев назад, клубы, которые зафиксировали убытки за первые 2 года отчетного цикла, должны были представить свои отчеты за финансовый год, заканчивающийся в июне 2024 года, до 31 декабря. АПЛ дала своим финансовым и юридическим отделам 14 дней на изучение бухгалтерии клубов, которым грозит нарушение PSR, перед вынесением обвинения.
В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» и «Эвертон» обвинили в нарушении лимитов расходов за период с 2020 по 2023 год, в результате чего независимые комиссии сняли с них 4 и 2 очка соответственно. Эти случаи создали прецедент, согласно которому снятие 3 очков является начальной санкцией за нарушение PSR – очки могут прибавляться или убавляться за отягчающие или положительные факты.
«Манчестер Юнайтед» опубликовал свои финансовые документы за 2023 и 2024 годы, из чего The Guardian делает вывод, что они не будут уличены в нарушении, хотя, судя по их готовности выслушивать предложения по игрокам, включая Кобби Майну и Алехандро Гарначо, у клуба мало места для маневра.
Убытки «Юнайтед» до вычета налогов выросли в 4 раза – до 131 млн фунтов в прошлом сезоне из-за увеличения фонда заработной платы, процентных платежей и расходов, связанных с инвестициями сэра Джима Рэтклиффа. Однако кажется существенным, что с момента завершения этого процесса новый совладелец попытался сократить расходы.
«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила
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