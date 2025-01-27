Фанаты «МЮ» призвали Рэтклиффа заморозить цены на билеты на фоне повышения: «Сейчас наихудшее время для изменений с учетом проблем команды»

Фанаты «МЮ» обратились к Джиму Рэтклиффу из-за цен на билеты.

Ранее цены на билеты на «Олд Траффорд » выросли до 66 фунтов на все матчи до конца сезона, что вызвало недовольство болельщиков. В клубе объяснили , что повышение цен вызвано необходимостью соблюдать правила прибыльности и устойчивости АПЛ .

Организация болельщиков клуба Manchester United Supporters Trust (MUST) в письме к миноритарному владельцу «Ман Юнайтед » Джиму Рэтклиффу призвала заморозить цены на билеты.

«Поскольку вы рассматриваете предстоящие решения по политике продажи билетов на матчи и ценообразованию, мы призываем вас остановиться и тщательно обдумать сроки, потенциальные последствия и долгосрочное влияние любых серьезных изменений.

Судя по вашим публичным комментариям, похоже, вы, возможно, пришли к выводу, что ценообразование и политика в отношении цен на билеты нуждаются в серьезном пересмотре. Однако мы твердо убеждены, что сейчас наихудшее время для существенных изменений. С учетом проблем команды на поле и упаднического настроения болельщиков, нам всем нужно объединиться, чтобы повлиять на игру команды, не рискуя углубить разногласия или создать еще большее недовольство.

Заморозив цены и избежав серьезных разрушительных изменений политики сейчас, вы получаете возможность продемонстрировать, что цените уникальную роль болельщиков в успехе «Манчестер Юнайтед». Вместе мы можем построить сильное будущее для клуба. Последствия игнорирования этого значительны, но преимущества правильного решения неизмеримы», – говорится в письме.