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Фанаты «МЮ» призвали Рэтклиффа заморозить цены на билеты на фоне повышения: «Сейчас наихудшее время для изменений с учетом проблем команды»

Фанаты «МЮ» обратились к Джиму Рэтклиффу из-за цен на билеты.

Ранее цены на билеты на «Олд Траффорд» выросли до 66  фунтов на все матчи до конца сезона, что вызвало недовольство болельщиков. В клубе объяснили, что повышение цен вызвано необходимостью соблюдать правила прибыльности и устойчивости АПЛ.

Организация болельщиков клуба Manchester United Supporters Trust (MUST) в письме к миноритарному владельцу «Ман Юнайтед» Джиму Рэтклиффу призвала заморозить цены на билеты.

«Поскольку вы рассматриваете предстоящие решения по политике продажи билетов на матчи и ценообразованию, мы призываем вас остановиться и тщательно обдумать сроки, потенциальные последствия и долгосрочное влияние любых серьезных изменений.

Судя по вашим публичным комментариям, похоже, вы, возможно, пришли к выводу, что ценообразование и политика в отношении цен на билеты нуждаются в серьезном пересмотре. Однако мы твердо убеждены, что сейчас наихудшее время для существенных изменений. С учетом проблем команды на поле и упаднического настроения болельщиков, нам всем нужно объединиться, чтобы повлиять на игру команды, не рискуя углубить разногласия или создать еще большее недовольство.

Заморозив цены и избежав серьезных разрушительных изменений политики сейчас, вы получаете возможность продемонстрировать, что цените уникальную роль болельщиков в успехе «Манчестер Юнайтед». Вместе мы можем построить сильное будущее для клуба. Последствия игнорирования этого значительны, но преимущества правильного решения неизмеримы», – говорится в письме.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
болельщики
logoМанчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
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