Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь. Садыгов обещал погасить задолженность в ближайшие дни (Metaratings)
Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч.
Как сообщает Metaratings.ru, футболисты подмосковного клуба готовят акцию из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь 2024 года и могут не выйти на поле в товарищеском матче, который планируется провести на сборах.
Акция игроков не состоится, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов погасит задолженность за ноябрь и декабрь в ближайшие дни, как и обещал ранее.
Напомним, в декабре Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с «Химками» бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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