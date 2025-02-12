Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь. Садыгов обещал погасить задолженность в ближайшие дни (Metaratings)

Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч.

Как сообщает Metaratings.ru, футболисты подмосковного клуба готовят акцию из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь 2024 года и могут не выйти на поле в товарищеском матче, который планируется провести на сборах.

Акция игроков не состоится, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов погасит задолженность за ноябрь и декабрь в ближайшие дни, как и обещал ранее.

Напомним, в декабре Садыгов был задержан , в его компаниях прошли обыски – впоследствии связанный с «Химками» бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог.