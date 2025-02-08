Товарищеские матчи. «Локомотив» играет с «Арабиан Фэлконс» и встретится с «Урарту», «Ахмат» против «Енисея»
«Локомотив» играет с «Арабиан Фэлконс» и встретится с «Урарту» в товарищеских матчах.
Товарищеские матчи
«Локомотив» Россия – «Арабиан Фэлконс» ОАЭ – 0:0 (1-й тайм)
«Локомотив»: Лантратов, Годяев, Фассон, Погостнов, Ведерников, Топинка, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Салтыков, Сулейманов.
«Химки» Россия – «Женис» Казахстан – 11:30
«Локомотив» Россия – «Урарту» Армения – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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