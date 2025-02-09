Вера об игре в РПЛ: «Со временем понимаешь, что не только ради денег. Нравится, что в России очень безопасно»

Лукас Вера заявил, что играет в Мир РПЛ не только ради денег.

«Изначально, возможно, так и есть. Но со временем ты понимаешь, что не только ради денег. Мне очень нравится, что в России очень безопасно. В Аргентине такого нет: после 7-8 часов вечера люди уже не выходят гулять на улицу — опасно.

В Москве же моя семья гуляет в любом месте и в любое время, при этом чувствует себя максимально спокойно», — сказал полузащитник «Химок», выступавший ранее за «Оренбург».